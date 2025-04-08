Никас Сафронов раскрыл свой главный страх: «Дети отберут имущество»

Художник Никас Сафронов сообщил в беседе с Общественной Службой Новостей, что боится лишиться собственного капитала.

«Боюсь, что мои ненасытные детки могут отобрать это имущество. А там столько антиквариата и полотен, предметов старины, что средств хватит еще на несколько поколений Сафроновых», — поделился живописец.

Сафронов отметил, что не отдаст «без боя» свою трехэтажную квартиру в центре Москвы «на съедение детворы». Художник пояснил, что в будущем планирует сделать из недвижимости музей.

В то же время он отметил, что не перестанет оказывать необходимую помощь родным, но в завещании не оставит элитное жилье кому-либо из близкого окружения.

Накануне Никас Сафронов раскрыл, что ежемесячно тратит от трех миллионов рублей. По словам художника, большая часть расходов у него уходит на семью — трех братьев и сестру, которым он каждый месяц перечисляет деньги.

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