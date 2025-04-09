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Известная модель решила избавиться от нью-йоркского пентхауса

NYP: супермодель Линда Евангелиста решила продать пентхаус в Нью-Йорке
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Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канадская супермодель Линда Евангелиста решила продать свой пентхаус в Нью-Йорке за $8,19 млн (около 705,9 млн рублей), пишет газета New York Post (NYP).

Квартира находится в шестиэтажном здании в историческом районе Челси. Евангелиста купила эту квартиру в 2001 году за $1,4 млн. В квартире высокие потолки (4 м), интерьер выполнен в стиле лофт, четыре спальни и две ванные комнаты, в одной из комнат оборудована большая гардеробная с шестью шкафами высотой от пола до потолка.

Во второй половине января TMZ написал, что особняк из культовой серии фильмов «Один дома» продали за $5,5 млн (около 560 млн рублей). Недвижимость расположена в штате Иллинойс, ею владели Тим и Триша Джонсоны. В мае 2024 года они выставили на продажу дом, и меньше, чем за год нашли покупателя.

Актер Маколей Калкин признавался в декабре, что хотел купить дом своего героя. Он хотел превратить жилье в развлекательный центр, где можно было бы спускаться по лестнице на санках, как это сделал его герой Кевин в фильме. В итоге актер отказался от этой затеи, сославшись на занятость.

Ранее стало известно, что в Альбукерке продают дом героя популярного сериала.

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