«Все знали, что он яркий»: Пашу Техника похоронят в любимых брендах

Рэпера Пашу Техника (настоящее имя Павел Ивлев) похоронят в одежде любимых брендов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале его экс-супруга Ева Карицкая.

«Нужно понять, какой размер одежды ему понадобится. Благо родные прислушались и хоронить будем его в его любимых брендах, ведь все знали, что он яркий», — написала она.

В конце марта Паша Техник попал в больницу в Таиланде с острым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Некоторое время он находился в коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за его жизнь, но спустя неделю состояние рэпера резко ухудшилось. 4 апреля музыканта не стало из-за септического шока, вызванного острой дыхательной недостаточностью, острой почечной недостаточностью и пневмонией.

9 апреля тело Паши Техника доставили в Москву.

Ранее сообщалось, что Паша Техник менее чем за год до смерти отрепетировал свои похороны.