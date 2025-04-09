Тело Паши Техника доставили в Москву

Самолет с телом рэпера Паши Техника ночью совершил посадку в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По имеющейся информации, его сейчас везут в морг. Агент рэпера Марк Яровный заявил, что о том, где будет похоронен музыкант, он сообщит позже.

9 апреля сообщалось, что Паша Техник (Павел Ивлев) менее чем за год до смерти отрепетировал свои похороны.

8 апреля шоумен Стас Барецкий заявил, что хочет поставить памятник рэперу в Москве.

В тот же день стало известно, что транспортировка тела рэпера обошлась в полмиллиона рублей.

4 апреля Паши Техника не стало из-за септического шока, вызванного острой дыхательной недостаточностью, острой почечной недостаточностью и пневмонией. Некоторое время он находился в коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. В конце марта артиста доставили с острым отравлением в больницу Таиланда.

Ранее сообщалось, что Собчак готовит документальный фильм о Паше Технике.