Анна Седокова рассказала о попытках отвезти бывшего мужа к психологу

Певица Анна Седокова заявила, что не раз уговаривала Тимму обратиться к психологу

Певица Анна Седокова ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на обвинения, что не рассказывала правду о ментальном здоровье бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

Седокова призналась, что несколько раз уговаривала Тимму обратиться к психологу, но тот категорически отказывался идти на повторный прием после первого. Артистка не хотела рассказывать о состоянии баскетболиста, чтобы не навредить его репутации. Певица заявила, что работа была для него смыслом жизни.

«Все очень сложно, поверьте. Нашу ситуацию не описать в паре предложений. Мне жаль, что я кажусь вам равнодушной, это не так. Мои чувства – они только мои. У меня ничего не осталось, кроме них. Понимаете? Позвольте мне их сохранить для себя», — отметила артистка.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

В марте 2025-го Седокова призналась, что начала бояться людей после кончины бывшего мужа. По словам певицы, она не выходила три месяца из дома после трагедии. Артистка думала, что ее все ненавидят.

Ранее Анна Седокова показала, что помогала семье бывшего мужа после его кончины.