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В Помпеях археологам удалось найти две новые скульптуры

Guardian: в Помпеях археологи нашли две скульптуры почти в натуральную величину
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Alfio Giannotti/pompeii_parco_archeologico/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Археологи в ходе раскопок в древнеримском городе Помпеи нашли две скульптуры мужчины и женщины почти в натуральную величину. Об этом пишет The Guardian.

«Эксперты полагают, что женская скульптура изображает важную местную женщину, возможно, жрицу Цереры, которая в древнеримской религии была богиней земледелия, плодородия и материнских отношений», — говорится в публикации.

У ног мужской статуи нашли сохранившийся корень древнего дерева.

«Было довольно неожиданно обнаружить его там, в нескольких сантиметрах под землей», — отметил директор археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель.

Обе скульптуры реставрируются и будут представлены на выставке в Помпеях 16 апреля.

В конце января сообщалось, что во время раскопок в Помпеях археологи обнаружили большой частный спа-центр, построенный для богатых посетителей. Объект, украшенный роскошной мозаикой, включает в себя горячие и холодные комнаты, бассейны и парную, что делает его, возможно, крупнейшим термальным комплексом в частном доме древнего города. Спа-центр мог одновременно вмещать до 30 человек, что позволяло гостям принимать ванны и париться перед банкетами.

Ранее в Помпеях обнаружили древний дом с сохранившимися 2000-летними фресками.

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