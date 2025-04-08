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Ефремов почти перестал ходить после объявления об УДО

Mash: Из колонии Михаила Ефремова может забрать санавиация
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Евгений Биятов/РИА Новости

Состояние Михаила Ефремова ухудшилось после объявления об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Он почти перестал ходить, у него сильная одышка. Состояние еще не критическое и позволяет, чтобы актера забрали родственники», — говорится в сообщении.

По информации источника, в случае, если состояние актера ухудшится, ему заказали частный реанимобиль, в котором есть спецоборудование и кислород. Кроме того, Ефремова может забрать и санавиация из Воронежа, если мужчина будет чувствовать себя крайне плохо. Дорога через Воронеж в столицу займет около десяти часов, при этом в Москве его сразу отвезут в центр пульмонологии.

Также сообщается, что в последнее время Ефремов был спокойным. Девятого апреля адвокат встретит его у колонии. Первым делом после освобождения актер займется своим здоровьем, появляться в ближайшие месяцы на сцене и играть в спектаклях он не планирует.

Ранее адвокат Ефремова опроверг слухи о фуршете в колонии.

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