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Сын Никиты Михалкова стал генпродюсером крупной кинокомпании

Режиссер Артем Михалков стал генпродюсером кинокомпании «1-2-3 Production»
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Режиссер Артем Михалков стал генеральным продюсером кинокомпании «1-2-3 Production». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг» Тину Канделаки.

По словам Канделаки, сын Никиты Михалкова принял приглашение гендиректора «Газпром-Медиа» Александра Жарова.

«Артем присоединяется к нашей дружной команде и становится генеральным продюсером нашего продакшена — «1-2-3 Production», — сказала Канделаки.

Сейчас основным проектом продакшена, по ее словам, является создание полного метра «Умка» по мотивам советского мультфильма, также компания создает ряд проектов с «Союзмультфильмом», который будет курировать Михалков. Кроме того, новый генпродюсер будет развивать съемки сериалов и полнометражного кино: военных драм, фэнтези, комедий, экранизаций видеоигр.

Особое внимание уделят взаимодействию с платформами (Premier, Rutube), телеканалами (ТНТ, ТВ-3, НТВ), дистрибьюторами и международными студиями.

Сам Михалков назвал назначение большим вызовом и ответственностью и намерен не только сохранить заданный компанией уровень, «но и предложить зрителю новые, сильные истории, которые будут цеплять, вдохновлять и оставаться в памяти».

Кинокомпания «1-2-3 Production» основана в июне 2016 года. На студии сняты трилогия «Гоголь», драма «Эпидемия», приключенческий триллер «Игра на выживание» и другие.

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