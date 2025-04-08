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91-летняя Мария Кнушевицкая ответила на новость о госпитализации из-за проблем с сердцем

Актриса Мария Кнушевицкая назвала неправдой новость о своей госпитализации
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Заслуженная артистка Российской Федерации Мария Кнушевицкая опровергла в беседе с ТАСС новость о своей госпитализации из-за проблем с сердцем.

«Можете опровергнуть, это неправда. Чувствую я себя прекрасно, как вы слышите по голосу», — сообщила 91-летняя знаменитость.

Накануне Mash писал, что Кнушевицкой якобы вызвали скорую на фоне жалоб артистки на слабость, головокружение и боль в груди. Telegram-канал утверждал, что в больнице состояние актрисы оценили как средней степени тяжести.

Актриса Мария Кнушевицкая — одна из старейших действующих артисток Театра имени Моссовета, которому она служит с октября 1957 года. СМИ ее называют «хранительницей традиций» театра. Знаменитость выступала на одной сцене с Фаиной Раневской, Сергеем Юрским, Любовью Орловой и другими артистами. В число самых известных постановок с ее участием входят «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Чайка» и другие.

В фильмографии Кнушевицкой свыше 10 фильмов — в том числе известная драма «Со мною вот что происходит» с Гошей Куценко в главной роли и мини-сериал «Лекари душ».

Ранее стендап-комик Росс сообщил о своей госпитализации из-за аллергии на мороженое.

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