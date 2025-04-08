В Москве госпитализировали одну из старейших действующих артисток Театра имени Моссовета

Заслуженную артистку Российской Федерации Марию Кнушевицкую госпитализировали из-за проблем с сердцем в Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, Кнушевицкой вызвали скорую на фоне жалоб 91-летней артистки на слабость, головокружение и боль в груди. В больнице ее состояние оценили как средней степени тяжести.

Близкие Кнушевицкой и сама актриса пока не прокомментировали появившуюся в СМИ информацию.

Актриса Мария Кнушевицкая — одна из старейших действующих артисток Театра имени Моссовета, которому она служит с октября 1957 года. СМИ ее называют «хранительницей традиций» театра. Знаменитость выступала на одной сцене с Фаиной Раневской, Сергеем Юрским, Любовью Орловой и другими артистами. В число самых известных постановок с ее участием входят «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Чайка» и другие.

В фильмографии Кнушевицкой свыше 10 фильмов — в том числе известная драма «Со мною вот что происходит» с Гошей Куценко в главной роли и мини-сериал «Лекари душ».

Ранее сообщалось, что композитор Рыбников подал в суд на популярные платформы.