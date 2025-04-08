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Известный стендап-комик попал в больницу из-за мороженого: «Было вкусно!»

Стендап-комик Росс сообщил о своей госпитализации из-за аллергии на мороженое
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therealjeffreyross/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американский стендап-комик Джефф Росс (настоящее имя — Джеффри Росс Лифшульц) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что попал в больницу из-за аллергической реакции на мороженое.

Росс опубликовал в личном блоге серию фотографий: на одном из снимков юморист был запечатлен на больничной койке с распухшей губой. Комик пояснил, что мороженое ему предоставил «милый владелец» ресторана, в котором он вместе с командой праздновал выход его очередного шоу.

«Оно [мороженое] было восхитительным. Серьезно вкусным! Но мои губы опухли, и я провел всю ночь в больнице», — сообщил он.

Росс признался, что впервые в жизни испытал на себе аллергическую реакцию. Он поблагодарил медицинский персонал за своевременно оказанную помощь.

«Этот инцидент довольно удивительный— учитывая тот факт, что я постоянно пихаю в рот любую еду, которая оказывается передо мной», — добавил комик.

В комментариях друзья Росса посмеялись над юмористом: комик Джош Вульф пошутил, что даже «не заметил разницы», а участник группы NSYNC сравнил Росса с ленивцем Слотом из «Балбесов».

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали одну из старейших действующих артисток Театра имени Моссовета.

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