В Москве покажут выставку художника Якова Хомича о путешествии на Мадагаскар

Московская галерея ART&BRUT откроет 19 апреля персональную выставку Якова Хомича «В поисках короля Джулиана», которая представит новую серию работ художника после после его экспедиции на Мадагаскар. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Экспозиция будет построена в формате путешествия: маршрут Хомича по Мадагаскару будет визуализирован в пространстве галереи, а работы распределены по тематическим зонам — от портретов лемуров в духе Анри Руссо до сцен жизни деревень в стилистике Фриды Кало. Галерея планирует создать на полу визуализированную карту маршрута, чтобы зрители могли буквально «пройти» путь художника и вместе с ним отрефлексировать этот опыт.

Куратором проекта выступила Катя Нечаева. Выставка продлится с 19 апреля по 28 июля в Москве.

Яков Хомич — художник и сценограф, который живет и работает в Москве. Он известен благодаря работе над декорациями для спектаклей «Гоголь-центра» «Палачи» режиссера Кирилла Серебренникова и «Петровы в гриппе» Антона Федорова.

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