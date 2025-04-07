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Имя Алексея Кортнева заблюрили в титрах «Дня радио»

Певец Кортнев заявил, что ему безразлична цензура его имени в титрах «Дня радио»
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Имя музыканта Алексея Кортнева заблюрили в эфире телеканала «Дом кино». Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

Имя Кортнева зацензурили в титрах комедии «День радио». Причина неизвестна. Артист признался, что удивился этой ситуации, но зла на телеканал не держит. Музыкант заявил, что ему глубоко безразлична такая цензура.

«Пусть творят что угодно», — поделился певец.

Кортнев считает, что такой цензурой телеканал «перестраховывается».

Показ «День радио» прошел 1 апреля на телеканале «Дом кино». Из фильма также вырезали группы «Ногу свело», «Мумий Тролль» и «Вопли Видоплясова». В титрах же заблюрили Алексея Кортнева, Максима Виторгана, Михаила Козырева (признан в РФ иностранным агентом), Максима Покровского (признан в РФ иностранным агентом), Илью Лагутенко.

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Кортнев якобы уехал в США после начала специальной военной операции на Украине, а после вернулся.

10 февраля Кортнев ответил на хейт по поводу своего якобы отъезда. Он признавал, что часто дает концерты в Европе, Америке и Азии, однако вырученные с них средства тратит в России. Кортнев также отмечал, что ни разу не делал во время шоу антироссийских высказываний.

Ранее глава «Ветеранов России» призвал признать Кортнева иноагентом.

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