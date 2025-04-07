Бывшая жена Паши Техника рассказала сыну о кончине рэпера

Экс-супруга Техника Карицкая сообщила, что сын не критично отреагировал на кончину рэпера

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая, сообщила в Telegram-канале, что рассказала сыну Ване о кончине рэпера.

По словам Карицкой, она рассказала сыну, что его отец болел, а теперь «летает на небесах».

«Конечно, поплакали, но вроде как не критично отреагировал… Без супер истерики…» — поделилась экс-супруга артиста.

4 апреля Паши Техника не стало в больнице. Ему было 40 лет. В конце марта стало известно, что артист был доставлен с острым отравлением в больницу Таиланда и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

7 апреля Карицкая сообщила, что вернулась в Россию из Таиланда. Она рассказала, что ее задержали на дополнительную проверку в аэропорту. Блогерша заявила, что рада снежной погоде в России, так как это позволит шестилетнему сыну Техника Ивану присутствовать на прощании с рэпером.

Позже участники группы Kunteynir сообщили, что запишут трек в честь Паши Техника. Коллектив был образован Техником и MC Смешным в 2002 году. С 2008 по 2013 год коллектив приостановил свою деятельность из-за ареста и последующего тюремного заключения рэпера. В 2016 году группа распалась.

Ранее Джигурда опубликовал архивное фото с Пашей Техником и спросил, кто следующий.