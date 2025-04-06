Психолог Молчанова вспомнила, как рэпер разговаривал с детьми о зависимости

Психолог Екатерина Молчанова рассказала в Telegram-канале, что рэпер Паша Техник проводил беседы о наркотической зависимости в детских домах.

По словам Молчановой, Паша Техник – один из лучших примеров того, как зависимость ломает жизнь человека. Рэпер рассказывал о последствиях от употребления запрещенных веществ и о невозможности исправить некоторые вещи, которые тот сделал под измененным состоянием.

«Паша много говорил с ребятами о том, как сложно ему справляться с зависимостью, которая им не контролируется, как совершает поступки, которые в прямом смысле разбивают его жизнь на мелкие осколки. Как больно ему осознавать, что он сам разрушил свою семью и что его сын Ванечка видит все эти ролики в интернете», — поделилась психолог.

Молчанова заявила, что тот разговор дал такой эффект для детей, который они бы не получили ни от одной лекции по профилактике употребления от самых высококлассных экспертов. Психолог поблагодарила Техника за открытость, честность и смелость.

«И я очень хочу, чтобы вы знали, что у всего всегда есть и другая сторона», — отметила Молчанова.

4 апреля Паши Техника не стало в больнице. В конце марта стало известно, что артист был доставлен с острым отравлением в больницу Таиланда и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее Паша Техник сыграл первую роль за месяц до кончины.