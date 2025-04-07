Звезда «Уральских пельменей» объяснил необходимость политических шуток

Юморист Рожков: людям нужно показывать проблемы, в том числе политические

Актер, экс-капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков накануне выхода нового сериала со своим участием «Киловаттино» объяснил необходимость политических шуток. Артиста цитирует РИА Новости.

Рожков подтвердил, что он часто не согласен с вырезанными шутками.

«Да, постоянно такое случается. Людям нужно показывать грехи, проблемы, в том числе и политические», — сказал он.

Артист считает, что людям нужно давать посмеяться над проблемами общества, чтобы недовольство не росло.

«Я всегда привожу в пример Александра Иванова, который вел программу «Вокруг смеха», с его прекрасным, интеллигентным чувством юмора. Великие наши — Карцев, Альтов, Жванецкий, конечно, Горин, который как раз мог эзоповым языком рассказать нам о каких-то проблемах общества», — поделился Рожков.

Также Рожков рассказал, что его близкие, как и в «Киловаттино», стали жертвами мошенников.

Ранее криптомошенники обманули риелторшу во время продажи дома Ивлеевой.