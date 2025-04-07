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Близкие звезды «Уральских пельменей» стали жертвами мошенников

Юморист Рожков оплатил долг тещи с тестем, ставших жертвами мошенников
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени», актер Андрей Рожков перед премьерой комедийного сериала «Киловаттино» рассказал, что его близкие стали жертвами мошенников. Артиста цитирует РИА Новости.

По сюжету, супруга героя Рожкова, учительница, верит мошенникам и оказывается должна банку три миллиона рублей. Сам Рожков на удочку мошенников не попадался — у него на телефоне установлена специальная программа, которая просто отсекает подозрительные номера или предупреждает его о мошенничестве по СМС.

«А пожилые люди часто становятся их жертвами. Совсем недавно мои теща с тестем попали на такой вот развод. Классическая схема — вытянули все деньги у них. Мы, естественно, помогли, закрыли задолженности», — говорит он.

Премьера «Киловаттино», в котором главный герой вынужденно займется майнингом, состоится на СТС 14 апреля.

Накануне криптомошенники обманули риелторшу во время продажи дома Ивлеевой.

Ранее Ивлеева выплатила налоговой долг в 30 млн, продав дом за 120 млн рублей.

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