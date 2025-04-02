Телеведущая Тодоренко снова проиграла в суде по иску о защите чести

Телеведущая Тодоренко снова проиграла иск о защите чести к писательнице

Телеведущая Регина Тодоренко проиграла во Втором кассационном суде иск к писательнице из Санкт-Петербурга Дарине Мишиной и к СМИ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд оставил ее жалобу без удовлетворения.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Тодоренко подала после интервью, которое Мишина дала СМИ. Ранее она писала детскую книгу для телеведущей, но не получила оплату, что также стало поводом для иска с ее стороны.

В интервью Мишина, отмечает агентство, назвала себя «литературным рабом» Тодоренко. В судебных документах также сказано, что писательница распространяла в Tik Tok сведения о нарушении телеведущей договоренностей.

В феврале Telegram-канал Mash писал, что певица Ирина Аллегрова намерена судиться с челябинским ночным клубом из-за травести-артиста Александра Горшкова, который в образе женщины поет в клубе песни Аллегровой.

Ранее Тодоренко опубликовала фото под капельницей.