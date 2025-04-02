Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Телеведущая Тодоренко снова проиграла в суде по иску о защите чести

Телеведущая Тодоренко снова проиграла иск о защите чести к писательнице
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Регина Тодоренко проиграла во Втором кассационном суде иск к писательнице из Санкт-Петербурга Дарине Мишиной и к СМИ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд оставил ее жалобу без удовлетворения.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Тодоренко подала после интервью, которое Мишина дала СМИ. Ранее она писала детскую книгу для телеведущей, но не получила оплату, что также стало поводом для иска с ее стороны.

В интервью Мишина, отмечает агентство, назвала себя «литературным рабом» Тодоренко. В судебных документах также сказано, что писательница распространяла в Tik Tok сведения о нарушении телеведущей договоренностей.

В феврале Telegram-канал Mash писал, что певица Ирина Аллегрова намерена судиться с челябинским ночным клубом из-за травести-артиста Александра Горшкова, который в образе женщины поет в клубе песни Аллегровой.

Ранее Тодоренко опубликовала фото под капельницей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами