Блогеру Портнягину продлили запрет определенных действий

Мещанский суд Москвы продлил до 10 октября меру пресечения в виде запрета определенных действий предпринимателю Дмитрию Портнягину, известному как Трансформатор. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, блогер не возражал против решения судьи Варвары Огановой. Также отмечается, что по ходатайству прокурора рассмотрение дела по существу отложили на 24 апреля. В ведомстве заявили, что фигуранты не были извещены должным образом.

Дмитрий «Трансформатор» Портнягин обвиняется в неуплате налогов на крупную сумму. Его жена Екатерина также проходит по делу в качестве подозреваемой. 6 августа Тверской районный суд Москвы избрал для нее меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год фигуранты уклонялись от уплаты налогов более чем на 124 млн рублей. Также подозреваемые перевели более 91 млн рублей на счета третьих лиц. Из-за задержки по уплате налогов у них также образовалась задолженность в 64 млн рублей по пеням и штрафам. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

В апреле 2025 года также сообщалось, что Екатерина обвиняется в даче взятки в размере 300 тысяч рублей сотруднику префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы за сохранение самостроя. Получатель взятки неизвестен, его разыскивают правоохранители.

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