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Российский режиссер приступил к съемкам фильма со звездой «Безумного Макса»

Режиссер Кантемир Балагов объявил о начале съемок фильма с Кио и Кеоганом
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kantemir_balag/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский режиссер Кантемир Балагов сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о начале съемок своего англоязычного дебюта с голливудскими звездами Барри Кеоганом («Банши Инишерина») и Райли Кио («Безумный Макс: Дорога ярости») в главных ролях.

Картина будет называться Butterfly Jam (в переводе — «Варенье из бабочек»). По данным СМИ, фильм будет снят на английском языке и посвящен взаимоотношениям отца и сына в общине кабардинских эмигрантов в Нью-Джерси.

По данным Variety, эта картина станет второй попыткой Балагова попасть в Голливуд. В 2021 году сообщалось, что режиссер снимет пилотные эпизоды по игре The Last of Us, но позднее постановщик покинул проект из-за творческих разногласий с шоураннерами. СМИ раскрывали, что в финальной версии было использовано около 40 % отснятого Балаговым материала.

Балагов дебютировал в качестве режиссера в 2017 году. Он снял полнометражный фильм «Теснота». Картину показали на Каннском фестивале. Кинематографист получил за нее награду Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд».

В 2019 году Балагов показал на Каннском фестивале свой второй фильм «Дылда». Картина получила приз за лучшую режиссуру. В том же году Россия выдвигала фильм на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Ранее сообщалось, что блогер BadComedian назвал себя бесконечным фанатом Дмитрия Нагиева.

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