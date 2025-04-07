Зрители возмущены из-за участия Бурковского в ремейке фильма «Москва слезам не верит»

Уехавший из России Бурковский появился в ремейке фильма «Москва слезам не верит»

Интернет-пользователи возмутились, что в ремейке советского фильма «Москва слезам не верит» принял участие уехавший из России актер Андрей Бурковский. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным издания, комментарии с критикой каста новой версии культовой ленты появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Накануне стало известно, что в России завершились съемки сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается». Мюзикл расскажет историю трех подруг, приехавших в начале нулевых в летнюю Москву в поисках любви и счастья.

Главные роли в нем исполнили Иван Янковский, Анастасия Талызина, Андрей Бурковский, Мария Камова, Тина Стойилкович и Рузиль Минекаев. Шоураннером выступил создатель сериала «‎Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников. Всего выйдет восемь серий.

В октябре 2024 года сообщалось, что народная артистка России Раиса Рязанова выступила против новой версии фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Знаменитость исполнила в оригинальной картине роль Антонины. Рязанова назвала «неприличными» съемки ремейка.

В конце 2022 года Андрей Бурковский улетел с семьей в США. Они жили в Лос-Анджелесе, а в сентябре 2024 года жена артиста сообщила в личном блоге о переезде. Ольга Бурковская призналась подписчикам, что им удалось обосноваться в городе ее мечты — Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что российский режиссер приступил к съемкам фильма со звездой «Безумного Макса».