Запашный призвал распространить систему трудовых контрактов на культуру

В России необходимо начать заключать трудовые контракты с будущими артистами цирка, как со спортсменами, еще на этапе их учебы, чтобы готовить кадры для страны. Об этом «Парламентской газете» рассказал генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

По его словам, многие студенты циркового училища, танцоры балета и оперные исполнители не работают в России, а уезжают за границу после окончания обучения. При этом многие знаменитые цирковые компании и оперные сцены почти перестали напрямую сотрудничать с российскими учреждениями культуры.

«С одной стороны, президент [России Владимир Путин] сказал, что надо создавать условия, чтобы люди не уходили. Но это не всегда вопрос денег. Наши футболисты получают большие гонорары, но время от времени им хочется поиграть и в иностранном клубе, даже не самом знаменитом, и просто едут за романтикой, за путешествиями по загранице. Клуб, который предлагает нашему футболисту иностранный контракт, платит отступные, и это справедливо. Но на нас эта система не распространяется», — сказал Запашный.

Он отметил, что в связи с этим появилось предложение распространить такие же контракты и на сферу культуры.

Управляющий директор и главный архитектор «Моспроект 4» Вадим Греков до этого говорил, что новый облик Большого Московского цирка, одобренный горожанами, станет отражением праздничного и радостного настроения, которое должно подарить ощущение весны.

Ранее депутат поддержал создание современного цирка в Москве.