Депутат Баженов поддержал создание современного цирка в Москве

За границами России очень мало дрессировщиков относится к своим подопечным так нежно и гуманно, как это происходит в Большом Московском цирке. Об этом рассказал телеведущий программ о природе и животных, депутат Госдумы, общественный деятель Тимофей Баженов, сообщает РИА «Новости».

Комментируя старт голосования о будущем цирка на проспекте Вернадского в Москве на платформе «Активный гражданин» он рассказал, как новый цирк в Москве поможет улучшить условия для животных.

«У животных в цирке Запашных прекрасная кормежка, хорошее ветеринарное обслуживание, ну и, конечно, ответственность людей. Люди в Московском цирке прекрасно знают правило, что мы в ответе за тех, кого приручили, однако нет предела совершенству, и если уж речь заходит о том, чтобы строить новый цирк, который позволит построить новые помещения для животных, то нужно подойти к этому со всей ответственностью», — отметил Баженов.

По его словам, необходимо увеличить площадь вольеров, сделать отдельную ветеринарную клинику, чтобы у руководства цирка была возможность нанять на постоянную работу не только ветеринарных врачей, терапевтов, но и узких специалистов, чтобы у животных обслуживание было именно таким, о каком мечтают их дрессировщики и попечители.

«Животные не могут постоять за себя, не могут высказать свои пожелания, но человек потому и венец творения, что он предсказывает желание тех, кому Господь не дал голоса, тех, за кого человек отвечает и, конечно, если бы спросили животных, то они сказали бы, что площадь их квартир нужно было бы увеличить, условия содержания должны стать еще лучше», — добавил он.

Баженов подчеркнул, что ветеринарное обслуживание и прочие услуги, которые требуются животным, так же как и людям, должны оказываться им в полной мере.

«Я двумя руками голосую за улучшение условий содержания животных в цирке, за более просторные и современные помещения», — добавил депутат.

По е мнению, животные являются полноценными партнерами цирковых артистов. Он считает, что в то время, как человек делает свою работу, в том числе и за зарплату, то животные делают свою работу исключительно из любви к дрессировщикам и зрителям.

«Давайте за эту любовь заплатим тем, чем мы можем - улучшением условий содержания, любовью и аплодисментами», — добавил Баженов.