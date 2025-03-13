Большой Московский цирк обретет современный облик в Мневниковской пойме

Новый облик Большого Московского цирка, одобренный горожанами, станет отражением праздничного и радостного настроения, которое должно подарить ощущение весны. Об этом «Москве 24» сообщил управляющий директор и главный архитектор «Моспроект 4» Вадим Греков.

По его мнению, проект призван стать ярким и необычным архитектурным символом современности, отражающим динамику и масштабные перемены.

«В очередной раз мы имеем шанс сделать яркий, очень необычный знаковый объект, архитектура которого станет знаком времени, полного динамики и больших перемен», — приводятся его слова.

По мнению Грекова, проект может стать важным событием для города и его жителей. Архитектор подчеркнул, что лично будет контролировать дальнейшую доработку концепции.

Как уточняет издание, изначально планировалось заменить действующее здание цирка на проспекте Вернадского, построенное более полувека назад, возведя новое. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, старое здание уже не отвечает современным стандартам комфорта для зрителей.

Отмечается, что решение о будущем цирка приняли более 250 тыс. москвичей, принявших участие в голосовании на платформе «Активный гражданин». Большинство участников (свыше 73%) высказались за строительство в Москве одного из лучших в мире современных цирков. При этом примерно половина предложила возвести новое здание на историческом месте, тогда как 27% посчитали нужным выбрать новую площадку, а еще 23% решили положиться на мнение экспертов.

Специалисты и руководство цирка поддержали идею перенести строительство на новую площадку – в Мневниковскую пойму. Этот район был выбран благодаря транспортной доступности и простору для реализации современных решений.

Позднее состоялось второе голосование, где жители выбирали внешний вид будущего здания. Из шести представленных вариантов наибольшую поддержку получила концепция архитектурного бюро АПЕКС — за нее проголосовали 29% взрослых и 42% детей.