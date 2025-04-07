Драма с Цыгановым обошла в российском прокате боевик со Стетхэмом

«Батя 2. Дед» собрал 543,5 млн рублей и возглавил прокат в России и СНГ

Во главе кинопроката в России и странах СНГ в минувшие выходные оказалась комедийная драма «Батя 2. Дед» режиссера Алексея Учителя (собравшая 543,5 млн руб.) о суровой отцовской любви с Евгением Цыгановым в главной роли. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

На вторую строчку рейтинга переместился лидер прошлой недели — остросюжетный боевик «Мастер», главную роль в котором сыграл британский актер Джейсон Стетхэм. Лента о работающем на стройке агенте секретных служб собрала за уикенд 80,3 млн руб.

Третье место досталось основанному на одноименной компьютерной игре мультфильму «Minecraft в кино» со сборами в 75 млн руб. (только в странах СНГ, без России и Белоруссии). Он рассказывает о волшебном квесте четырех аутсайдеров.

Пятерку лидеров по сборам в прокате замыкают семейный фильм «Пальма 2» (55,9 млн руб.) и фантастическая комедия «Ждун» (41,4 млн руб.).

26 марта глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов представил перечень фильмов, которые ведомство рекомендует школьникам к просмотру после уроков. В частности, детям советуют посмотреть несколько фильмов с возрастным ограничением «18+», военную драму об ужасах нацистской карательной операции «Иди и смотри», а также современных «Холопа», «Майора Грома» и «Последнего богатыря».

Ранее в Минкульте рассказали, что турок «триггерит» от «Холопа».