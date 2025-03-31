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Боевик «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом возглавил кинопрокат в России

Боевик «Мастер» со Стэйтемом возглавил кинопрокат в России в выходные
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Cedar Park Entertainment

Боевик «Мастер», главную роль в котором сыграл британский актер Джейсон Стэйтем («Перевозчик», «Неудержимые», «Форсаж»), возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные, заработав 146,7 млн рублей. Об этом сообщается на портале kinobusiness.com.

На втором месте находится семейный фильм «Пальма 2» режиссера Владимира Кондаурова (134,5 млн рублей). На третью позицию опустилась фантастическая комедия «Ждун» (92 млн рублей).

Четвертое место заняла сказка «Царевна-лягушка» (55,2 млн рублей), а пятое — фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в роли великого русского поэта (55,1 млн рублей).

26 марта глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов представил перечень фильмов, которые ведомство рекомендует школьникам к просмотру после уроков. В частности, детям рекомендуется посмотреть несколько фильмов с возрастным ограничением «18+», военную драму об ужасах нацистской карательной операции «Иди и смотри», а также современных «Холопа», «Майора Грома» и «Последнего богатыря».

Ранее Шахназаров предложил изучать кино в школе.

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