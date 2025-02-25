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«Триггерит»: в Минкульте рассказали, как в Турции приняли «Холопа»

Министр культуры Любимова: туркам пришелся по вкусу наш фильм «Холоп»
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Kunay Films/Yellow, Black & White

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что одна из кассовых российских комедий «Холоп» понравилась многим турецким зрителям. Ее цитируют «Аргументы и факты».

«Туркам пришелся по вкусу наш «Холоп». Франшизу купили сразу несколько стран. Успех, думаю, обусловлен запросом на социальную справедливость», — поделилась размышлениями она.

Глава Минкульта напомнила, что главный герой картины, мажор, стал крепостным, бесправным конюхом.

«Такой сюжет цепляет, триггерит многих молодых людей в разных странах мира», — говорит глава ведомства.

Министр рассказала и о том, что сериалы турецкого производства также имеют большую популярность в России, поскольку они «сентиментальные, пронзительные, рвут сердца наших женщин».

В январе «Холоп: Великолепный век» возглавил кинопрокат в России в выходные. Турецкий ремейк российского фильма «Холоп». Картина рассказывает о перевоспитании избалованного наследника из Стамбула, который попадает в османский город XVI века.

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