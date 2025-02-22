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Девушку Бонда заставили молчать о сексуальных домогательствах

Актриса Дениз Ричардс пожаловалась на харассмент в начале карьеры
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IMAGO/RW/Global Look Press

Актриса Дениз Ричардс, девушка Бонда в фильме «И целого мира мало», рассказала, как в начале карьеры ее заставили молчать о сексуальных домогательствах. На харассмент 54-летняя американская звезда пожаловалась в беседе с People.

По словам Ричардс, она поражена масштабными изменениями, которые в Голливуде вызвало движение против харассмента #MeToo.

Будучи молодой актрисой, она хотела подать иск о сексуальных домогательствах, однако Ричардс пригрозили внесением в черный список.

«Я чувствовала себя такой уязвимой. На кону была карьера моей мечты. Когда тебе говорят, что ты никогда не будешь работать в отрасли, которая тебе нравится, это тяжело», — делится она.

Актриса порадовалась, что теперь женщины более защищены.

«Если бы подобное произошло сейчас, я бы поступила по-другому, но я была так молода, неизвестна и только начинала», — говорит Ричардс.

Накануне режиссер фильма о президенте США Дональде Трампе Али Аббаси лишился контрактов из-за обвинения в домогательствах.

Ранее рэпер Канье Уэст прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах.

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