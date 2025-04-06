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Сестра Кобзона выступила против байопика о певце: «Режиссерам нужна пошлятина»

Сестра Иосифа Кобзона Кандель заявила, что в байопике о певце будет ложь
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Сестра Иосифа Кобзона Гелена Кандель заявила в беседе с изданием «Абзац», что категорически против байопика о певце.

Кандель заявила, что не нужно создавать фильм, в котором покажут какие-то домыслы о Кобзоне. Она уверена, что картина не станет автобиографичной. По ее мнению, в байопике будет много вранья.

«Нашим режиссерам нужна пошлятина, чтобы Иосифа, например, застали с какими-то девушками», — заявила сестра артиста.

Кандель добавила, что Кобзон нелестно отзывался о биографических фильмах, посвященных Владимиру Высоцкому и Сергею Есенину.

«Иосиф говорил: «Почему нужно показывать какую-то грязь и пошлость? Я не хочу этого знать о моем любимом авторе. Это его закадровая жизнь, и ее поднимать со дна нет необходимости», — отметила Кандель.

Иосифа Кобзона не стало 30 августа 2018 года.

В марте представители Москомархитектуры утвердили архитектурно-градостроительную концепцию 18-этажной башни Melody Tower — первой очереди многофункционального комплекса имени Иосифа Кобзона, который будет построен в центре столицы в 2028 году.

Ранее на «Мосфильме» прокомментировали номинацию Борисова на «Оскар».

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