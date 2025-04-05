На «Мосфильме» прокомментировали номинацию Борисова на «Оскар»

Гендиректор киностудии «Мосфильм», народный артист России Карен Шахназаров прокомментировал номинацию российского актера Юры Борисова на премию Американской киноакадемии «Оскар». Об этом он побеседовал с ТАСС.

По словам Шахназарова, он считает Борисова хорошим актером — в 2015 году артист снимался в военной драме «Мосфильма» «Дорога на Берлин».

«Вокруг его номинации на «Оскар» устроили слишком много шума, и в результате он ничего не получил. Но ему не стоит переживать — он талантливый актер, и у него будут еще призы», — полагает кинорежиссер.

Обсуждение номинации Борисова Шахназаров считает искусственной ситуацией, вызвавшей «информационную истерику».

Он также напомнил, что в 2007 году российский актер Константин Лавроненко получил приз за лучшую мужскую роль в фильме Александра Звягинцева «Изгнание» на Каннском фестивале. Награду Лавроненко он назвал действительно значимым событием, которое в России, на взгляд Шахназарова, прошло незамеченным.

Юра Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию на «Оскар». Он был выдвинут на премию в категории «Лучшая роль второго плана» за съемки в фильме Шона Бейкера «Анора». Награда досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

Накануне продюсер «Пророка» Петр Ануров высказался о Юре Борисове.

Ранее сообщалось, что актер Нагиев исполнил песню Боярского «Все пройдет» для сериала «Актерище».