Семенович после критики заявила, что заслужила награду от Путина

Певица Анна Семенович призналась в беседе с NEWS.ru, что не обращает внимание на критиков после получения медали от президента России Владимира Путина.

Семенович отметила, что успешные люди всегда сталкиваются с критикой. Она заявила, что кого-то раздражают достижения другого человека. Певица считает, что получила награду от Путина заслуженно. Она напомнила, что на протяжении 12 лет ведет социальную программу «Дембельский альбом» на радио.

По словам Семенович, она много раз ездила в зону СВО с концертами и поддерживала российских бойцов.

«Я этим тоже очень горжусь. Поэтому я считаю, что эта награда – для меня большая честь. И я получила ее заслуженно», — заключила артистка.

25 марта Семенович удостоилась медали от президента России Владимира Путина. Награда «За труды в культуре и искусстве» присуждена с формулировкой «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Позже певица Виктория Цыганова отказалась комментировать вручение Анне Семенович медали. Певица заявила, что ей «больно, что кто-то такие бумаги подсовывает нашему верховному главнокомандующему».

Ранее Семенович переехала в новый дом.