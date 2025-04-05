Не Иван-дурак: солистки «Фабрики» нашли идеальных женихов для россиянок

Участницы поп-фолк-группы «Фабрика» Ирина Тонева, Валерия Девятова и Екатерина Москалева нашли идеальных женихов для россиянок. Их цитирует «Пятый канал».

Среди персонажей русских сказок, по их мнению, на эту роль подошли Илья Муромец и Финист — Ясный сокол. Отношения же с Иваном-дураком, по мнению певиц, могут быть краткосрочными.

«Хрупкое плечо прильнет к сильному и сможет проявить свою самую главную силу — это нежность», — рассказали они о своем видении правильных отношений.

Накануне член Общественной палаты России и автор проекта «Звук Евразии» Маргарита Лянге объяснила мировой успех уфимской группы Ay Yola.

Она считает, что группа стала популярна на Западе благодаря вниманию к собственному, башкирскому эпосу.

Ранее Леди Гага оценила номер российской «Маски» на ее новый хит.