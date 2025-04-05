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Экс-супруга Паши Техника опубликовала пост о намерении набрать подписчиков

Бывшая жена Паши Техника Карицкая опубликовала и удалила пост о полумиллионе подписчиков
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techniquepashalive/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая опубликовала пост о желании набрать полмиллиона подписчиков. Это заметили авторы Telegram-канала «Небожена».

Экс-супруга рэпера написала и удалила пост со словами «Надо сделать полляма».

Известно, что после кончины бывшего мужа на блогершу подписались 350 тысяч человек, сейчас в канале 440 тысяч подписчиков.

До этого Карицкая пообещала наказать причастных к трагедии.

В конце марта стало известно, что артист был доставлен с острым отравлением в больницу Таиланда и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Друзья рэпера не исключали, что музыканта мог отравить один из фанатов на вечеринке.

4 апреля состояние Паши Техника резко ухудшилось, и спустя несколько часов реанимационных мероприятий врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения.

Ранее стало известно, что Паша Техник сыграл свою первую и последнюю роль за месяц до кончины.

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