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Умер записавший 800 альбомов певец

Умер популярный пакистанский комик Миравас
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WaqarAhmadBajaur/YouTube

В Пакистане скончался комик и певец Миравас (настоящее имя Хаятулла Хан). Об этом сообщает местное издание The News со ссылкой на заявление губернатора провинции Хайбер-Пахтунхва Файсала Карима Кунди.

Артисту было 70 лет. Только официально он записал более 500 кассет и 800 комедийных альбомов, последний из которых Миравас выпустил в 2024 году. Последний год жизни он страдал от болезни почек и диабета.

Как отмечает издание, Миравас произвел революцию в пакистанском юморе, а уникальный стиль сделали его имя нарицательным.

Хаятулла Хан родился в 1955 году в Пешаварском районе Пакистана. Он начал свою комедийную карьеру еще в студенческие годы, после выступал на пакистанском телевидении (PTV), в сценических шоу и на концертах. Отличительная черта комика — пародийное пение: он пел на разные голоса и аккомпанировал себе.

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