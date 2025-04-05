Умер записавший 800 альбомов певец

В Пакистане скончался комик и певец Миравас (настоящее имя Хаятулла Хан). Об этом сообщает местное издание The News со ссылкой на заявление губернатора провинции Хайбер-Пахтунхва Файсала Карима Кунди.

Артисту было 70 лет. Только официально он записал более 500 кассет и 800 комедийных альбомов, последний из которых Миравас выпустил в 2024 году. Последний год жизни он страдал от болезни почек и диабета.

Как отмечает издание, Миравас произвел революцию в пакистанском юморе, а уникальный стиль сделали его имя нарицательным.

Хаятулла Хан родился в 1955 году в Пешаварском районе Пакистана. Он начал свою комедийную карьеру еще в студенческие годы, после выступал на пакистанском телевидении (PTV), в сценических шоу и на концертах. Отличительная черта комика — пародийное пение: он пел на разные голоса и аккомпанировал себе.

Накануне менеджер забрал тело Паши Техника и показал последнее фото с ним.

Ранее умер режиссер фильмов «Экипаж», «9 рота» и «Стиляги».