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Умер режиссер фильмов «Экипаж», «9 рота» и «Стиляги»

Сценарист «9 роты» и «Страны глухих» Юрий Коротков умер в 69 лет
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Shutterstock

Режиссер фильмов «Экипаж», «9 рота» и «Стиляги» Юрий Коротков скончался в возрасте 59 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Арина Бородина.

«Юрию Короткову было 69 лет. В июне исполнилось бы 70», — поделилась Бородина.

Коротков родился в 1955 году в городе Печоры в республике Коми. Он принимал участие в написании сценариев к таким фильмам как «Авария — дочь мента» и «Волкодав» Михаила Туманишвили, «Американка» Дмитрия Месхиева, «Дикая любовь» Вилена Новака, «Ехали два шофера» Александра Котта.

До этого чехословацкий и чешский актер театра и кино, театральный педагог и артист дубляжа Алоис Швеглик скончался в возрасте 85 лет.

1 апреля стало известно о смерти российского актера и режиссера Рашида Тугушева. Он ушел из жизни в возрасте 63 лет 28 марта, какие-либо другие подробности не приводятся.

Ранее умер актер, сыгравший красавца-священника в «Поющих в терновнике».

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