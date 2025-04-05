«Бывший завтрак»: звезда «Дома-2» помирилась с мужем после скандала с изменами

Звезда шоу «Дом-2» Ирина Пинчук призналась, что помирилась с мужем Араем Чобаняном после скандала с изменами. Об этом она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она опубликовала фото совместного завтрака с подписью «бывший завтрак» и пояснила, что примирение произошло ради воспитания детей. Пинчук говорит, что будет поддерживать с мужем доброжелательные отношения, он сможет приходить в гости и, допускает она, когда-нибудь «дружить семьями». Романтически пара больше не связана.

«Наконец-то мы увиделись и помирились, но мы помирились как родители наших двух прекрасных детей, помирились как друзья, но не как муж и жена. Такой тяжелый был разговор и душевный. Где-то легкий, где-то тяжелый», — подтвердил Арай в личном блоге.

Недавно Пинчук сообщила, что по ее просьбе «хакеры» взломали переписку Арая и обнаружили его интимные беседы с другими женщинами. Женщину потрясло, в частности, известие об изменах супруга во время ее сложной беременности. Чобанян утверждал, что переписки фейковые, а его жену обманули мошенники.

Ирина и Арай воспитывают двоих сыновей — трехлетнего Давида и годовалого Алана.

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