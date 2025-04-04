Никас Сафронов раскрыл многомиллионную сумму, которую тратит каждый месяц

Художник Никас Сафронов раскрыл в беседе с URA.ru, что ежемесячно тратит от трех миллионов рублей.

«Для простого человека, конечно, сумма огромная. Иногда они [траты] бывают больше, но меньше практически никогда», — заявил живописец.

По словам Сафронова, большая часть расходов у него уходит на семью — трех братьев и сестру, которым он каждый месяц перечисляет деньги. Также, заявил художник, он выплачивает зарплату своим сотрудникам и «немаленькую» сумму тратит на коммунальные расходы.

«У меня большая квартира в центре города, и еще я полностью оплачиваю жилищно-коммунальные расходы своим братьям. Но точную сумму не знаю: платежками за коммуналку занимается моя помощница», — пояснил он.

Художник отметил, что еще много средств он отдает на благотворительность: выплачивает повышенные стипендии студентам родного Ростовского художественного училища и поддерживает финансово школу, в которой когда-то учился.

«На себя я трачу немного. В известных брендах не хожу, в дорогих ресторанах не питаюсь. Моя любимая еда — гречневая каша с молоком, пельмени и жареная картошка», — подчеркнул Сафронов.

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