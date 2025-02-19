Ходил к «телкам»: звезда «Дома-2» объявила о разводе с мужем

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук объявила о разводе с мужем — коллегой по реалити-шоу Араем Чобаняном. Об этом она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее просьбе хакеры взломали переписку Арая. Пинчук выложила скриншоты, на которых ее муж якобы переписывается с другими женщинами, включая ее подруг.

«Время 1:40, а я не могу уложить ребенка спать, потому что мама трясется, как осиновый лист», — обратилась к подписчикам она.

Женщину потрясло, в частности, известие об изменах супруга во время ее сложной беременности.

«Прикиньте, лежу под капельницами, на кону жизнь ребенка, живу таблетками. В это время — пойду к телкам! И так на постоянке!» — негодует Пинчук.

Ирина и Арай воспитывают двоих сыновей — трехлетнего Давида и годовалого Алана. На прошлой неделе Пинчук отпраздновала 30-летие, муж поздравил ее и подарил дорогие часы.

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