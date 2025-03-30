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Умер актер, сыгравший красавца-священника в «Поющих в терновнике»

Американский актер Ричард Чемберлен умер на 91-м году жизни
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Doug Sheridan/AP

На Гавайях скончался 90-летний американский актер Ричард Чемберлен, известный по ролям в сериалах «Сегун» и «Поющие в терновнике». Об этом пишет The Variety.

Как рассказал изданию публицист Харлан Болл, Чемберлен умер 29 марта в 23:15 (30 марта в 12:15 мск) из-за осложнений после инсульта. Его партнер подтвердил информацию о кончине исполнителя.

Чемберлен родился в Лос-Анджелесе 31 марта 1934 года, учился в школе Беверли-Хиллз, а затем в Помонском колледже получил степень в области искусства. После двухлетней службы в армии, размещенной в Корее в середине 50-х, Чемберлен вернулся в Лос-Анджелес, где изучал актерское мастерство.

The Variety отмечает, что красивая внешность порой мешала карьере Чемберлена. Несмотря на это, он смог показать свой в талант на сцене в «Гамлете» и других шекспировских спектаклях. Он пробовал себя не только на большом и малом экране, но и в качестве исполнителя романтических баллад. Настоящий успех пришел к Чемберлену в 1960-х, когда он сыграл заглавную роль в сериале «Доктор Килдэр». После этого актер снялся в мини-сериалах «Сегун» в роли попавшего в Японию английского мореплавателя и «Поющий в терновнике». В последнем проекте он сыграл амбициозного австралийского священника. За свою работу он получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. В конце 80-х Чемберлен переехал на Гавайи и, за исключением возвращения на материк по работе, в основном жил там. Он увлекался рисованием, занимался проблемами экологии, а в 2003 году выпустил автобиографию. В 2017 году Чемберлен появился в эпизоде ​​возрожденного Дэвидом Линчем «Твин Пикса» в роли Билла Кеннеди.

Ранее умер актер из «Основного инстинкта».

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