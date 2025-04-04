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Киркоров обогатился на 148 млн рублей на своем бизнесе

Чистая прибыль певца Киркорова от его бизнеса составила 148 млн рублей
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров обогатился на 148 млн рублей на своем бизнесе. Об этом сообщают «Страсти».

Издание ссылается на открытые источники, согласно которым Киркоров в 2024 году благодаря ООО «ФИЛИПП КИРКОРОВ ПРОДАКШН» заработал 161,2 млн рублей, чистая прибыль его компании — 148 млн рублей.

До этого организация певца заработала 195 млн рублей, при этом чистая прибыль составила 158 млн рублей.

Компания артиста занимается деятельностью в области исполнительских искусств — через нее Киркоров, скорее всего, получает деньги за свои выступления.

При этом ООО «ФИЛИПП КИРКОРОВ ПРОДАКШН» возбуждено одно исполнительное производство на сумму 500 рублей, а в феврале 2025 года у компании были задолженности по налогам на 40 тысяч рублей.

Накануне Киркоров взял на себя роль Джокера в реалити-шоу «Мастер игры».

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