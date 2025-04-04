Народный артист России Филипп Киркоров обогатился на 148 млн рублей на своем бизнесе. Об этом сообщают «Страсти».
Издание ссылается на открытые источники, согласно которым Киркоров в 2024 году благодаря ООО «ФИЛИПП КИРКОРОВ ПРОДАКШН» заработал 161,2 млн рублей, чистая прибыль его компании — 148 млн рублей.
До этого организация певца заработала 195 млн рублей, при этом чистая прибыль составила 158 млн рублей.
Компания артиста занимается деятельностью в области исполнительских искусств — через нее Киркоров, скорее всего, получает деньги за свои выступления.
При этом ООО «ФИЛИПП КИРКОРОВ ПРОДАКШН» возбуждено одно исполнительное производство на сумму 500 рублей, а в феврале 2025 года у компании были задолженности по налогам на 40 тысяч рублей.
Накануне Киркоров взял на себя роль Джокера в реалити-шоу «Мастер игры».
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