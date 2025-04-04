Чистая прибыль певца Киркорова от его бизнеса составила 148 млн рублей

Народный артист России Филипп Киркоров обогатился на 148 млн рублей на своем бизнесе. Об этом сообщают «Страсти».

Издание ссылается на открытые источники, согласно которым Киркоров в 2024 году благодаря ООО «ФИЛИПП КИРКОРОВ ПРОДАКШН» заработал 161,2 млн рублей, чистая прибыль его компании — 148 млн рублей.

До этого организация певца заработала 195 млн рублей, при этом чистая прибыль составила 158 млн рублей.

Компания артиста занимается деятельностью в области исполнительских искусств — через нее Киркоров, скорее всего, получает деньги за свои выступления.

При этом ООО «ФИЛИПП КИРКОРОВ ПРОДАКШН» возбуждено одно исполнительное производство на сумму 500 рублей, а в феврале 2025 года у компании были задолженности по налогам на 40 тысяч рублей.

Накануне Киркоров взял на себя роль Джокера в реалити-шоу «Мастер игры».

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