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Эльдар Джарахов выкупил всех капибар в городе ради юной поклонницы

Блогер Джарахов осчастливил юную телезрительницу, выкупив всех капибар в городе
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dlgreez/Threads

Российский блогер и певец Эльдар Джарахов осчастливил свою юную поклонницу, выкупив всех игрушечных капибар в ее городе. Об этом музыкант рассказал в Threads.

Джарахову попалось в соцсетях видео, на котором девочка плачет из-за его вылета из шоу «Маска». В конце февраля члены жюри раскрыли, что под маской капибары на проекте скрывался российский блогер.

«Недавно меня отметили на сторис, где девочка до слез расстроилась из-за того, что капибара (ну, я) вылетела из шоу «Маска». Меня это невероятно растрогало, и я связался с ее мамой и заказал всех капибар, которых нам удалось найти в их городе», — поделился Джарахов.

Блогер также опубликовал несколько видео, на которых та же девочка радостно обнимается с подаренными ей игрушечными капибарами и благодарит Джарахова.

«Малышка, я надеюсь, что мне удалось поднять тебе настроение. С любовью, от капибары», — говорит блогер в конце ролика.

В феврале Джарахов раскрыл секрет крепких отношений. По его словам, «классные здоровые отношения» — это постоянная работа, поддержка и уважение.

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