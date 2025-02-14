Эльдар Джарахов назвал секрет «классных здоровых отношений»

Шоумен Джарахов заявил, что в любви нет места манипуляциям и обидам

Блогер и шоумен Эльдар Джарахов назвал секрет крепких отношений. Размышлениями в День влюбленных он поделился с подписчиками своего Telegram-канала.

По словам Джарахова, «классные здоровые отношения» — это постоянная работа, поддержка и уважение.

«Это доверие, способность открыто говорить о своих чувствах и переживаниях, сдержанное слово и выполненные обещания. Это место, где нет игр, манипуляций и обид, как оружия», — написал он.

Он добавил, что в паре должна быть интимность на всех уровнях: не только физическая близость, но и душевная, а также общие ритуалы, традиции и воспоминания.

«Это общие цели и ценности (семья, карьера, отдых, финансы, дети) — прочнейший фундамент здоровых отношений. Это легкость, смех и приколы, а не вечный разбор полетов», — написал Джарахов, добавив, что партнеры каждый день должны выбирать друг друга.

Сейчас Джарахов находится в отношениях с певицей Mona (настоящее имя Дарья Кустовская).

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