Дмитрий Нагиев спел хит Михаила Боярского

Актер Дмитрий Нагиев в сериале «Актерище» режиссера Дмитрия Невзорова спел хит Михаила Боярского «Все пройдет». Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба Kion.

В сериале «Актерище» режиссера Дмитрия Невзорова («Дядя Леша», «Свободные отношения») о крепкой мужской вражде с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях заглавную песню для сериала исполнила известная группа «Моя Мишель». Вместе с солисткой группы Татьяной Ткачук шлягер Боярского спел и Нагиев. Песню записали в сопровождении хора детской музыкальной студии «Белый Пароход» и Московского оркестра современной музыки OpensoundOrchestra.

Релиз саундтрека состоялся 4 апреля на МТС Лейбле при поддержке МТС Музыки.

«Этот саундтрек абсолютно бессмертный, я бы даже сказал — культовый! Я надеюсь, что наш сериал его не испортит, ведь эту песню поет уже не одно поколение», — говорит Нагиев.

В группе «Моя Мишель» уточняют, что хотели отразить в песне характер героя, полного надежд, но несущего в себе детские травмы.

«Мы выбрали эстетику советского гостелерадио, чтобы создать ту самую зыбкую, трепетную ностальгию. Ту, что ощущается не только людьми, выросшими в то время, но и всеми, кто хотя бы раз в жизни хотел вернуться в точку, где все еще возможно. Музыка должна была стать мостом, проводником. И в то же время не ставить жирную точку в настоящем, а вдохнуть в историю ощущение света впереди», — уточнили в коллективе.

Коллектив группы «Моя Мишель» сделал для песни оркестровую партитуру — «живую, дышащую, соединяющую поколения», как говорят музыканты.

«Добавили детский хор, потому что в нем есть та чистота, которую трудно выразить словами. Он стал символом света, той самой поворотной точки в душе героя. А чтобы дать глубину и текстуру времени, мы использовали старые синтезаторы и даже большой модульный синтезатор, с его умением создавать музыку, которая словно исчезает в вечности», — комментируют особенности трека в группе «Моя Мишель».

Премьера «Актерища» состоялась 1 апреля в онлайн-кинотеатре Kion.

Ранее Дмитрий Нагиев высказался о съемках в «Актерище».