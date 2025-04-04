Денис Васильев столкнется с паранормальным Петербургом в «Крестоносцах»

На телеканале ТВ-3 состоится премьера сериала «Крестоносцы» с Денисом Васильевым в главной роли. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба вещателя.

Главный герой сериала — опытный следователь Константин Крестоносцев (Денис Васильев), скептик, твердо уверенный, что любое преступление можно объяснить логически. Ему в расследовании помогают психолог Маша (Екатерина Домашенко) и судмедэксперт Морозов (Александр Кононец), убежденный в существовании потустороннего. Однако новое дело не поддается ни одному рациональному объяснению, и во время расследования грань между реальностью и мистикой начинает стираться.

Накануне премьеры канал провел закрытую автобусную экскурсию «Все не то, чем кажется»: мистический Петербург с ТВ-3» по загадочным местам Петербурга, в том числе связанным со съемками сериала. Маршрут был составлен петербургским экскурсоводом Дмитрием Гамалия.

«Петербург — город, в котором мифы легко переплетаются с реальностью. Иногда кажется, что ты просто проходишь мимо фасада, а на самом деле — проходишь сквозь века. Мне нравится не просто пугать легендами, а искать, откуда они растут. Потому что за каждой мистической историей всегда стоит человек. И, как в «Крестоносцах», правда может оказаться неожиданнее вымысла», — говорит автор маршрута.

Премьера мистического детектива «Крестоносцы» состоится 7 апреля в 17:00.

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