На спасение Паши Техника требуется 12 миллионов рублей

Экс-супруга Паши Техника заявила, что на его спасение нужно 12 миллионов рублей

Для спасения рэпера Паши Техника требуется около 12 миллионов рублей. Об этом сообщила его бывшая жена Ева Карицкая в своем Telegram-канале.

«Мы сейчас идем на огромные риски. Очень огромные. Но риски есть лежать здесь месяц и разлагаться ему в этом госпитале, где ничего и ничем ему не помогают», — написала она.

По словам бывшей супруги исполнителя, на лечение ему нужно 5 миллионов бат (около 12 миллионов рублей).

Накануне сообщалось, что в палату к рэперу приводили священника.

Ева Карицкая также говорила, что Пашу Техника необходимо перевезти в другую больницу, однако в данный момент это невозможно сделать из-за его состояния.

В конце марта стало известно, что артист был госпитализирован с острым отравлением в больницу Таиланда. Карицкая отмечала, что ее бывшего супруга подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Друзья рэпера не исключали, что музыканта мог отравить один из фанатов на вечеринке.

Позже появилась информация, что Паша Техник находится в близком к критическому состоянии — рэпер дышит при помощи аппарата ИВЛ и находится на ЭКМО. У исполнителя поражено почти 100% легких, замечены серьезные нарушения в работе печени. Подробнее о госпитализации Паши Техника — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее менеджер Паши Техника прилетел в Таиланд с 20 кг лекарств для рэпера.