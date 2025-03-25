«Благодарю за гастрит и деменцию»: Нагиев о съемках в «Актерище»

Российский шоумен Дмитрий Нагиев на премьере сериала «Актерище» от KION в кинотеатре «Октябрь» пошутил о съемках в проекте. 57-летнего артиста цитируют «Страсти».

Перед показом Нагиев обратился к гостям со сцены и признался, что съемки были для него непростыми.

«Хотел бы поблагодарить за гастрит, который я заработал на этих съемках, начальную стадию деменции, непроизвольное мочеиспускание при виде режиссера. Хочу поблагодарить продюсеров, которые подобрали меня на обочине нашего кинематографа», — пошутил он.

Главный герой сериала — актер Слава Третьяков, который получает негативный отзыв от блогера Никиты Кисляка на свой последний фильм. Обида заставляет звезду отправиться в город кинокритика и потребовать удаления видео. В результате между ними происходит драка, а в сеть попадает ролик, в котором Третьяков избивает Кисляка.

Чтобы вернуть репутацию и избежать суда, Третьяков вынужден сыграть главную роль в никому неизвестной постановке Кисляка в провинциальном ДК. В сериале Дмитрия Невзорова снялись Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко, Жаргал Бадмацыренов, Александр Балуев, Никита Касьяненко, Екатерина Стулова, Евгения Туркова, Ростислав Лаврентьев, Алексей Лузин. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре KION 1 апреля.

Премьера «Актерища» стала первым за два года выходом в свет для Нагиева.

Ранее Антон Лапенко рассказал о работе с Дмитрием Нагиевым.