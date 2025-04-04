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Чернышев каждый день приезжает на могилу Заворотнюк

Актриса Рязанова: фигурист Чернышев каждый день ездит на кладбище к могиле Заворотнюк
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Natalia Shakhanova/Global Look Press

Актриса Раиса Рязанова рассказала, что фигурист Петр Чернышев каждый день посещает могилу своей жены Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище. Об этом пишет «СтарХит».

Рязанова в 2024 году приехала на могилу своего сына Данилы Перова и и встретила там Чернышева. Артистка подошла и рассказала, что снималась вместе с Заворотнюк.

«А я знаю», — услышала ответ. Он туда каждый день приезжает, сейчас там третий и четвертый ряд цветов уже, люди идут постоянно», — поделилась она в шоу «Малахов».

Известно, что в день рождения Анастасии Заворотнюк 3 апреля Чернышев посещал могилу с дочерью от звезды Милой.

Старшая дочь Анастасии Анна живет в ОАЭ и России, она ждет ребенка.

Звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года.

В марте в Москве открыли наследственное дело Заворотнюк.

Ранее в квартире Михаила Ефремова пришлось делать ремонт из-за журналистов.

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