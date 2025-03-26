В Москве открыли наследственное дело после кончины Заворотнюк

Нотариус Марина Щирская сообщила в беседе с РИА Новости, что в Москве было открыто наследственное дело актрисы Анастасии Заворотнюк.

По словам Щирской, родные Заворотнюк теперь могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и животных.

Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось за две недели до трагического финала. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж, фигурист Петр Чернышев.

В августе 2024-го Чернышев впервые появился на публике после того, как не стало его жены, актрисы Анастасии Заворотнюк. Он посетил пресс-конференцию в Сочи, посвященную старту гастролей шоу «Вечера на хуторе». Артист не задействован в представлении. Он приостановил выступления после потери супруги. По данным Woman.ru, Чернышев надел обручальное кольцо на пресс-конференцию в Сочи.

Ранее Лариса Голубкина оставила дочери в наследство квартиру за десятки миллионов рублей.