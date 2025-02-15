Популярная певица избавилась от Tesla назло Илону Маску

Американская певица Шерил Кроу избавилась от автомобиля Tesla назло Илону Маску — предпринимателю, стоящему во главе производства этих машин, главе Департамента эффективности государственного управления в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом 63-летняя звезда рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мои родители всегда говорили... ты тот, с кем ты общаешься», — сказала она в видеоролике, в котором прощается с автомобилем.

Пять лет назад Кроу ретвитнула пост Илона Маска, предложившего ей решение проблемы с ее Tesla.

Деньги от продажи машины Кроу решила пожертвовать некоммерческой организации National Public Radio, распространяющей новости с более чем 1000 радиостанций в США и оказавшейся под угрозой сокращения финансирования после новых решений Маска.

Накануне американская рок-группа Green Day высмеяла бизнесмена Илона Маска во время своего концерта в Йоханнесбурге.

Во время выступления фронтмен коллектива Билли Джо Армстронг изменил строчки из своего хита «American Idiot» («Американский идиот» — перевод с английского «Газета.Ru»). Он спел «Я не часть повестки Илона Маска» вместо «Я не часть повестки реднеков».

Ранее белорусского художника обвинили в пропаганде нацизма из-за граффити с Илоном Маском.