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Константин Хабенский раскрыл причину участия в «Ночном дозоре»

Актер Хабенский вспомнил, что согласился на роль в «Ночном дозоре» из-за жанра
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Базелевс Продакшн/РИА «Новости»

Актер Константин Хабенский признался в беседе с kp.ru, что многие его коллеги отказывались от участия в мистическом триллере «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова из-за необычности проекта.

«Некоторые коллеги после проб говорили: «Мы в этом ужасе участвовать не будем». А я ответил: «Мне интересно, я никогда не работал в таком жанре», — вспомнил Хабенский.

Актер также рассказал, что во время работы над проектом создатели испытывали ряд трудностей — в том числе из-за того, что не хватало денег на сложную компьютерную графику. Кроме того, отметил Хабенский, формат «Ночного дозора» изменили прямо во время съемок. Изначально создатели планировали сделать сериал, но потом решили выпустить полнометражный фильм.

Главная роль в экранизации романа Сергея Лукьяненко «Ночной дозор» принесла молодому актеру Константину Хабенскому широкую известность. Мрачное городское фэнтези стало самым кассовым блокбастером России в 2004 году, а на Западе удостоилось лестных отзывов Квентина Тарантино. В октябре 2024 года Хабенский рассказывал, что его стали приглашать сниматься в Голливуде после выхода «Ночного дозора».

Ранее стало известно, что новый фильм о Джеймсе Бонде запущен в работу.

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